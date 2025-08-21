Coreanos consideran injusto pago anticipado a Washington en negociaciones arancelarias

Photo : YONHAP News

Una encuesta publicada el viernes 3 reveló que ocho de cada 10 surcoreanos consideran injusta la demanda de Estados Unidos de un pago anticipado de 350.000 millones de dólares en el marco de las negociaciones arancelarias bilaterales.El sondeo, realizado por Realmeter los días 1 y 2 de octubre a 1.008 votantes mayores de 18 años, mostró que el 80,1 % calificó la petición de Washington de "injusta", mientras que solo el 12,4 % la consideró aceptable.Respecto a la postura del Gobierno de no aceptar la demanda pero continuar con el diálogo y la negociación, el 61,9 % opinó que es adecuada, frente a un 30,5 % que la consideró inadecuada.Sobre la estrategia a seguir, un 33,7 % se inclinó por una "negociación condicionada", es decir, defender los principios pero aceptar concesiones parciales para reforzar la posición en el diálogo. Mientras tanto, un 24,6 % apoyó una "respuesta firme" de rechazo total; un 19,7 % optó por una "estrategia de cooperación internacional" que combine negociación bilateral con alianzas multilaterales; y solo un 16,2 % respaldó un "enfoque pragmático" que contemple asumir pérdidas para proteger la alianza con Washington.La encuesta se llevó a cabo mediante llamadas automáticas a teléfonos móviles seleccionados al azar. Presenta un margen de error de 3,1 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. La tasa de respuesta fue del 4,1 %.