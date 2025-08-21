Lee condena protestas racistas contra ciudadanos chinos

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung lanzó un mensaje contundente contra las recientes protestas antichinas que se han multiplicado en distintos puntos del país.En una reunión con sus principales asesores el jueves 2 en la Oficina Presidencial de Yongsan, Lee afirmó que no se pueden tolerar actos vulgares que dañan la dignidad nacional y ordenó reforzar la vigilancia contra incitaciones que pongan en riesgo la seguridad de los visitantes extranjeros.Añadió que el aumento del turismo puede contribuir a reactivar la economía interna y advirtió que estas protestas podrían tener un impacto negativo.Su declaración se produce tras la intensificación de manifestaciones antichinas con expresiones de odio e incluso amenazas, después de que entrara en vigor la exención temporal de visado para grupos turísticos procedentes de China.