Corea inicia puente de Chuseok con congestiones y récord de viajeros

Con el inicio del puente de Chuseok, que este año se extiende siete días al coincidir con el Día de la Fundación de Corea y el primer fin de semana de octubre, comenzaron las congestiones en las principales autopistas del país.Según las autoridades, el tráfico hacia las provincias se intensificó desde las 5 de la mañana y alcanzó su punto máximo hacia el mediodía, aunque se prevé que empiece a aliviarse después de las 7 de la tarde.En esta primera jornada se calcula que unos 5.240.000 vehículos circularán por todo el país, de los cuales unos 440.000 se dirigirán a las provincias y 430.000 hacia Seúl. Actualmente, el tiempo de viaje desde la capital es de unas 6 horas y 20 minutos hasta Busan, 4 horas y 50 minutos hasta Gwangju y unas 3 horas hasta Daejeon.El aeropuerto internacional de Incheon también registró gran afluencia de pasajeros, con miles de personas viajando al extranjero durante este "puente dorado". Entre el 2 y el 12 de octubre, se prevé que más de 5.260.000 viajeros utilicen los aeropuertos del país. En particular, para este 3 de octubre se espera la llegada de cerca de 240.000 pasajeros a Incheon, lo que marcaría un nuevo récord histórico.