Premier destaca que resistencia ciudadana encarna el espíritu fundacional de Corea

Photo : YONHAP News

En la ceremonia oficial por el Día Nacional de la Fundación de Corea, celebrada el viernes 3, el primer ministro Kim Min Seok destacó que los valores de humanidad, convivencia y paz defendidos por el pueblo coreano reflejan el espíritu de Hongik Ingan, el ideal fundacional de Corea que significa "beneficiar ampliamente a la humanidad".Kim recordó que, incluso en momentos como la imposición inconstitucional de la ley marcial o los intentos de rebelión, los surcoreanos protegieron la democracia respetando la legalidad y el orden, inspirados en el espíritu de Hongik Ingan. Subrayó además que este ideal cobra hoy mayor relevancia en un mundo marcado por crisis como el cambio climático, los retos demográficos, las tensiones geopolíticas y la transformación impulsada por la inteligencia artificial.Asimismo, enfatizó la necesidad de respuestas rápidas y flexibles, junto con un pensamiento práctico e innovador, y prometió que el Gobierno ofrecerá soluciones concretas que la ciudadanía pueda percibir.De igual manera, recalcó que el principal desafío de la época es orientar la gestión del Estado hacia un enfoque centrado en la población y ajustar las políticas a sus verdaderas necesidades. En este sentido, aseguró que el Gobierno de soberanía popular pondrá todos sus esfuerzos en garantizar beneficios tangibles, fomentar la unidad nacional, mejorar la vida de las personas y reforzar la cooperación internacional.