Sábado nublado

Photo : KBS News

El viernes 3, Día de la Fundación de Corea y primer día del puente de Chuseok, se registraron lluvias en gran parte del país, con precipitaciones más intensas en la isla de Jeju y en zonas de la costa sur.Para el sábado 4 se pronostica un cielo mayormente nublado en todo el territorio, con lluvias durante la madrugada en las provincias de Chungcheong y en la región sur, y por la mañana en la costa este y Jeju.Las temperaturas oscilarán entre 18ºC y 22ºC por la mañana y entre 23ºC y 28ºC durante el día.