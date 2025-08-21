Lee Jae Myung saluda a la población por el Chuseok

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung emitió el fin de semana su saludo por el Chuseok, la principal festividad del pueblo coreano junto con el Año Nuevo Lunar.En un mensaje publicado en las redes sociales, también firmado por la primera dama Kim Hye Kyung, el mandatario deseó a la población abundancia y prosperidad, comprometiéndose a hacer todo lo que esté a su alcance para mejorar la vida de los ciudadanos.Lee reconoció que la economía popular atraviesa serias dificultades, que agobian a muchos incluso en época de fiestas cuando deberían sentirse felices y esperanzados por el porvenir. Afirmó que, por tanto, se esforzará aun más desde el Gobierno para que la situación mejore para todos y el país pueda seguir creciendo.La primera dama, por su lado, deseó a la población salud y estabilidad.