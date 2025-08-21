Photo : YONHAP News

El ministro de Industria y Comercio, Kim Jeong Kwan, se reunió en EE.UU., el sábado 4, hora local, con su homólogo estadounidense, Howard Lutnick, y tras acabar el encuentro comentó que lograron sintonizar sobre lo susceptible que puede ser el mercado cambiario de Corea del Sur a factores externos o imprevistos.Kim presentó así el debate que mantuvo con Lutnick, al destacar que el funcionario estadounidense comprendió el impacto que podría sufrir el mercado de divisas surcoreano, si las inversiones multimillonarias que las empresas de Corea prometieron realizar en Estados Unidos a cambio de una rebaja arancelaria se ponen en marcha de golpe y provocan una fuga masiva de capital. Afirmó que considerando los posibles riesgos, conversaron sobre los intereses de ambas naciones, la estabilidad del mercado financiero y las relaciones entre Seúl y Washington.El ministro comentó que quedan aún varios puntos sobre los que las partes deben consensuar posturas; sin embargo las negociaciones avanzan hacia una buena dirección. Anunció, en este contexto, que podría reunirse de nuevo con el secretario de Comercio estadounidense dentro de poco, probablemente antes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que comenzará el 31 de octubre en la ciudad surcoreana de Gyeongju.