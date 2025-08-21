Trump podría llegar el día 29 y no asistir a la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

Las autoridades de Seúl y Washington han iniciado los preparativos para la visita del presidente estadounidense Donald Trump, que de momento se estima que llegará a Corea del Sur el 29 de octubre.Aunque la fecha no es definitiva, se especula que Trump asistirá primero a la cumbre de la ASEAN, Asociación de Naciones del Sureste Asiático, en Malasia entre los días 26 y 27, y luego realizará una visita de dos noches y tres días a Japón, para finalmente pasar por Corea el día 29 con una agenda de un solo día o de una noche y dos días. De ser así, se descarta su participación en la cumbre del APEC.Según la provincia de Gyeongsang del Norte, a cargo de la organización de las reuniones del APEC 2025, el jefe del Gobierno regional, Lee Cheol Woo, fue notificado del descrito itinerario por el embajador interino de Estados Unidos en Corea del Sur, Joseph Yun durante una comunicación telefónica.A este respecto, la Oficina Presidencial declaró que las consultas con la Casa Blanca para coordinar la visita de Trump continúan, incluyendo su posible asistencia al evento principal del APEC.