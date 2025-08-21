Corea del Norte exhibe un nuevo misil hipersónico

Photo : YONHAP News

Comenzó el sabado 4 de octubre en Pyongyang una feria de equipos de defensa, en una edición celebrada por tercer año consecutivo.En el informe del evento, realizado por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, llamó especialmente la atención la exhibición de un nuevo misil balístico de corto alcance, bautizado como Hwasong-11Ma. Se trata de un proyectil que lleva una ojiva hipersónica en forma de planeador, capaz de viajar a una velocidad superior a Mach 5, es decir, cinco veces más rápido que el sonido. Por las características reveladas por la agencia norcoreana, el misil podría neutralizar el sistema de defensa aérea de Corea del Sur.También fueron presentados el misil intercontinental Hwasong-19Hyong, con suficiente alcance para realizar ataques directos a Estados Unidos, y el Pukkuksong-6, un nuevo misil balístico lanzado desde submarinos.Al inaugurar la feria, el máximo dirigente de Corea del Norte, Kim Jong Un, declaró que ante las amenazas derivadas de la alianza nuclear entre Corea del Sur y Estados Unidos, el régimen se dispone a desplegar sus equipos estratégicos y que esos países deberán preguntarse si el territorio surcoreano podrá permanecer como una zona segura.