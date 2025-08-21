Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

FFAA mantienen una óptima vigilancia de la seguridad nacional durante el puente

Write: 2025-10-06 13:53:48Update: 2025-10-06 14:21:24

FFAA mantienen una óptima vigilancia de la seguridad nacional durante el puente

Photo : KBS News

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA) ha ordenado a todo el personal militar del país mantener en óptimo nivel la vigilancia de la seguridad nacional durante el largo puente festivo por Chuseok. 

La orden fue dada el lunes 6 directamente por el general Jin Yong Sung, jefe del Estado Mayor Conjunto, que conversó por teléfono con los soldados, oficiales y personal civil de las principales unidades de defensa terrestre, marítima y aérea, que están de turno en las fiestas. Enfatizó que es gracias a su labor y dedicación que la población puede disfrutar de las festividades en un ambiente seguro y estable. 

Sostuvo que lo más importante es mantener un sistema de vigilancia impenetrable, para reaccionar de la manera más ágil y oportuna a cualquier posible cambio o amenaza externa.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >