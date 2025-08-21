FFAA mantienen una óptima vigilancia de la seguridad nacional durante el puente

Photo : KBS News

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA) ha ordenado a todo el personal militar del país mantener en óptimo nivel la vigilancia de la seguridad nacional durante el largo puente festivo por Chuseok.La orden fue dada el lunes 6 directamente por el general Jin Yong Sung, jefe del Estado Mayor Conjunto, que conversó por teléfono con los soldados, oficiales y personal civil de las principales unidades de defensa terrestre, marítima y aérea, que están de turno en las fiestas. Enfatizó que es gracias a su labor y dedicación que la población puede disfrutar de las festividades en un ambiente seguro y estable.Sostuvo que lo más importante es mantener un sistema de vigilancia impenetrable, para reaccionar de la manera más ágil y oportuna a cualquier posible cambio o amenaza externa.