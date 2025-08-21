Photo : KBS News

El ministro de Reunificación, Chung Dong Young, asistió a la ceremonia del 35º aniversario de la reunificación alemana en representación del Gobierno de Corea del Sur. Allí saludó a las autoridades más relevantes de ese país, como el canciller Friedrich Merz y Anke Rehlinger, quien ejerce como la presidenta del Bundesrat, órgano equivalente al senado o la cámara alta de otros Estados con sistema parlamentario bicameral.A ellos, Chung solicitó su apoyo y cooperación a la política de reunificación intercoreana que impulsa la actual Administración de Seúl. Comentó que el principio de reconocimiento mutuo de la soberanía, sobre el que partió el proceso de reunificación de las dos Alemanias, plantea un posible camino a seguir para el futuro de la península coreana.Enfatizó que su idea para lograr la paz y superar la realidad actual, marcada por el antagonismo y las hostilidades entre Corea del Sur y Corea del Norte, es implementar una nueva doctrina de "coexistencia pacífica", que reconozca una península coreana con dos Estados, o dos regímenes diferentes.