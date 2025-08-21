Más de la mitad de los surcoreanos considera a Corea del Norte un Estado separado

Photo : YONHAP News

Uno de los debates más recientes relacionados con la política exterior es sobre si reconocer a Corea del Sur y Corea del Norte como dos Estados separados, lo que significaría un giro trascendental en los esfuerzos por la reunificación, hasta ahora realizados bajo el principio de "una sola Corea, una nación, un mismo pueblo".En este contexto, un estudio de opinión pública ha revelado que más de la mitad de la población surcoreana considera a Corea del Norte un Estado separado, en un sondeo realizado a 1.200 personas mayores de diecinueve años para medir su grado de sensibilización sobre la reunificación nacional.De los consultados, el 54,5% respondió que está de acuerdo con la opinión de que Corea del Norte es un Estado separado, frente al 14,3% que expresó desaprobarla y el 31,1% que se mostró indeciso. El porcentaje de quienes apoyan definir a Corea del Sur y a Corea del Norte como dos Estados independientes que comparten las mismas raíces está en aumento: pasó del 49,9% al 52,1% entre 2023 y 2024, y este año alcanzó el 54,5%.La encuesta de 2025 se efectuó del 21 de julio al 17 de agosto, presenta un margen de error de 2,8 puntos, más o menos, y un nivel de confianza del 95%.