Corea avanza a los octavos de final en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20

Write: 2025-10-06 14:52:02Update: 2025-10-06 15:07:31

Photo : YONHAP News

Corea del Sur se incluyó entre los dieciséis mejores de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 por cuarta edición consecutiva, tras asegurar su lugar en los octavos de final con una victoria, un empate y una derrota. 

El avance de la selección nacional se decidió al finalizar los partidos clasificatorios el día 5, cuando España venció a Brasil por uno a cero y Australia a Cuba por tres a uno. Corea del Sur ocupó el tercer lugar del Grupo B, pero obtuvo el pase a los octavos al figurar entre los cuatro países con mejor puntaje, aparte de los doce que finalizaron la fase de grupos en primer o segundo puesto. 

El próximo partido del equipo nacional surcoreano será contra Marruecos, el día 10, en el Estadio Codelco El Teniente de la ciudad de Rancagua en Chile, país donde se disputa la Copa Mundial Sub-20 desde el 27 de septiembre.
