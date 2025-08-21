Martes nublado con lluvias hasta la noche

Photo : YONHAP News

El martes 7 se esperan cielos nublados y lluvia, al igual que el lunes, día del Chuseok. Sin embargo, se prevé que las precipitaciones cesarán hacia la noche, salvo en Seúl, la parte suroccidental de Gangwon y algunos puntos de la provincia de Chungcheong, donde es posible que siga lloviendo hasta la madrugada del miércoles.Las acumulaciones de lluvia estimadas oscilan entre 5 y 40 milímetros, aunque no se descarta que en algunas zonas de Incheon y el suroeste de Gyeonggi, y en Gangwon alcancen los 60 milímetros.La temperatura marcará mínimas de 15ºC a 22ºC por la mañana y máximas de 18ºC y 26ºC por la tarde.