El presidente promete prestar una mayor atención a las dificultades del pueblo

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung emitió el martes 7 su segundo mensaje de redes sociales en lo que va del puente por el Chuseok, en el que se comprometió a prestar mayor atención a las dificultades del pueblo.Señaló que la realidad es dura y no permite a los ciudadanos disfrutar plenamente de las festividades. Sin embargo, expresó su esperanza de que, a pesar de todo, las personas puedan reír, alentarse unas a otras y mostrar solidaridad con su entorno durante las festividades.El presidente enfatizó que, por su parte, seguirá trabajando desde el Gobierno y con la responsabilidad que le corresponde para mejorar la vida de la población y estabilizar la economía.