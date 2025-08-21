La nueva embajadora coreana en EEUU se dispone a robustecer la alianza bilateral

Photo : YONHAP News

La nueva embajadora de Corea del Sur en Estados Unidos, Kang Kyung Wha, manifestó que fortalecerá aún más la alianza entre ambos países, porque esta unión es la base del pragmatismo diplomático que defiende la Administración de Seúl.Durante el acto de inicio de su mandato, celebrado en Washington D. C. el lunes 6, hora local, Kang enfatizó que el actual Gobierno surcoreano tiene como objetivo servir al pueblo y contribuir al bienestar de los ciudadanos mediante medidas basadas en el pragmatismo, siendo fiel a los valores de la democracia, la razón y el sentido común. Agregó que esta orientación también guía la política exterior del Ejecutivo del presidente Lee Jae Myung.La embajadora afirmó que, en esta era de policrisis, el Gobierno surcoreano es partidario del pragmatismo diplomático, y que un eje clave de esta línea política es la alianza con Estados Unidos, reforzada y ampliada a lo largo de las últimas siete décadas hasta abarcar temas más allá de lo estrictamente militar, como la seguridad regional, la economía y la tecnología de punta. Expresó que, por tanto, su gran apuesta es profundizar cada vez más esa alianza bilateral.