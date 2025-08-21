Corea del Norte inaugura el Hospital General de Pyongyang

Photo : YONHAP News

El líder norcoreano Kim Jong Un inauguró el lunes 6 el Hospital General de Pyongyang, cuya construcción tardó cinco años y medio.La asistencia de Kim a la ceremonia de fin de obras fue informada el martes 7 por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte. El medio estatal informó que el dirigente resaltó que el nuevo centro médico es el resultado de los esfuerzos realizados por el régimen para modernizar el sistema sanitario nacional.El proyecto del Hospital General de Pyongyang se puso en marcha en 2020, y las obras comenzaron en marzo de ese mismo año. Originalmente, Kim Jong Un había ordenado finalizarlas en siete meses, no obstante la construcción se prolongó por la pandemia de covid-19 y la falta de materiales.Aunque las fotos reveladas por los medios estatales norcoreanos muestran el exterior del hospital de una dimensión para albergar al menos unas mil camas, se estima que las instalaciones de diagnóstico, tratamiento y atención a pacientes aún no están completamente terminadas.