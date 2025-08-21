Menú principal Ver contenido

Política

Kim Jong Un recalca la alianza entre Pyongyang y Moscú en un mensaje dirigido a Putin

Write: 2025-10-07 13:27:21Update: 2025-10-07 14:18:04

Photo : YONHAP News

El dirigente norcoreano Kim Jong Un envió el martes 7 un mensaje de felicitación al presidente ruso Vladímir Putin por su cumpleaños.

Kim elogió el liderazgo de Putin, afirmando que, gracias a él, la Federación de Rusia se ha consolidado como una potencia mundial al frente de los movimientos para construir un nuevo orden internacional multipolar. Subrayó que Corea del Norte y Rusia, que avanzan hacia el progreso a paso firme, mantienen una sólida alianza con base en la amistad y los lazos de solidaridad que comparten. 

Una de las frases que destacó más en el mensaje fue que la alianza ruso-norcoreana contribuirá al establecimiento de un renovado orden internacional multipolar y más justo, una declaración que Kim Jong Un no había incluido en el mensaje de felicitación remitido a Putin en 2024.
