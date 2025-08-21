El presidente se refiere a la cocina como un importante patrimonio cultural

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung y la primera dama Kim Hye Kyung participaron en un popular programa televisivo, conocido por combinar cocina y humor, titulado "Chefs y mi nevera". El objetivo de su participación fue promocionar la gastronomía y los productos alimentarios de Corea.La grabación se había realizado el 28 de septiembre; sin embargo, el episodio con la pareja presidencial se transmitió dentro de la programación especial por Chuseok el lunes 6 de octubre.Ante las cámaras, Lee afirmó que la cocina es tanto un patrimonio como un producto cultural tan o más importante que el k-pop, el cine o los contenidos televisivos. Explicó que decidió aparecer en el programa para dar a conocer su enorme valor y para fomentar la exportación de los productos alimentarios coreanos.La primera dama, por su parte, presentó la experiencia que tuvo en su último viaje a Nueva York cuando participó en una actividad, con un grupo de niños, en la que preparó gimbap, un plato coreano de arroz, verduras y carne o pescado enrollados en hojas de alga seca. Recordó que, aunque anteriormente los extranjeros asociaban la cocina asiática con el sushi japonés, ahora la relacionan más con esta comida coreana.