El primer ministro de China asistirá al aniversario del Partido de los Trabajadores norcoreano

El primer ministro del Consejo de Estado de China, Li Chang, asistirá a la ceremonia por el aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, prevista para el viernes 10. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino anunció el viaje detallando que la visita del primer ministro a Pyongyang se extenderá del 9 al 11 de octubre.Li Chang es considerado el número dos en jerarquía en China, después del presidente Xi Jinping.En 2015, Liu Yunshan, miembro del Comité Permanente del Politburó y primer secretario del Partido Comunista de China, estuvo presente en los mismos actos, cuando se conmemoraron los setenta años del establecimiento del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte.