Rusia enviará a su vicepremier como representante en la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, enviará una delegación liderada por el vice primer ministro de la federación a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que comenzará el 31 de octubre en la ciudad surcoreana de Gyeongju.Así lo divulgó la agencia Sputnik, especificando que encabezará la delegación Alekséi Overchuk quien se desempeña como vice primer ministro de Rusia para la Integración Euroasiática, la cooperación con la CEI, los BRICS y el G20 y los eventos internacionales.De momento, Putin evita realizar viajes internacionales al estar activa una orden de arresto, que el Tribunal Penal Internacional emitió en su contra por la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia. Como Corea del Sur es miembro de dicha corte, si el presidente ruso entra a su territorio debe colaborar con la ejecución de la orden de arresto.