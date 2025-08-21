La aparición televisiva del presidente divide a la clase política

Photo : YONHAP News

La clase política nacional está dividida sobre la participación del presidente Lee Jae Myung y la primera dama Kim Hye Kyung, en un programa de entretenimiento de la televisión surcoreana.Las críticas negativas al respecto aluden a que esa aparición televisiva fue inoportuna, al tener lugar en una situación en la que el presidente y el Gobierno deberían concentrarse de lleno en las operaciones de recuperación posteriores al incendio de la sede del Servicio Nacional de Recursos de Información (NIRS).Poder del Pueblo, la principal fuerza opositora, incluso denunció a la portavoz presidencial Kang Yu Jung por desinformación. La acusó de mentir a la población sobre la fecha de la grabación del programa con la pareja presidencial.No obstante, el oficialista Partido Democrático aclaró que es falsa la alegación de los opositores que señala que Lee descuidó la gestión del Estado en una situación de emergencia. Enfatizó que el presidente encabezó todas las reuniones organizadas con carácter de urgencia para agilizar las tareas de recuperación de las pérdidas sufridas por el incendio del centro de datos gubernamental. En cuanto a su participación en un programa televisivo de entretenimiento, explicó que fue parte de su estrategia de diplomacia cultural y tuvo el objetivo concreto de promocionar la cocina y los productos alimentarios de Corea.