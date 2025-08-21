Menú principal Ver contenido

Política

Aumentan los visitantes extranjeros a la YTN Seoul Tower por "K-pop Demon Hunters"

Write: 2025-10-07 14:45:58Update: 2025-10-07 14:55:51

Photo : YONHAP News

Por el éxito global de la película animada "K-pop Demon Hunters" ha aumentado notablemente el número de turistas extranjeros que visitan la YTN Seoul Tower, un emblema que aparece como un lugar clave en dicha producción. 

Según datos oficiales, solo en septiembre pasaron por la torre 79.200 viajeros internacionales, lo que supone un aumento del 50,6% respecto al mismo mes de 2024. Este incremento se atribuye principalmente a la popularidad de "K-pop Demon Hunters" cuyas escenas culminantes muestran la YTN Seoul Tower como un espacio de gran relevancia dentro del desarrollo narrativo de la película. 

En el filme, la torre es donde el grupo Saja Boys realiza su última actuación y el trío protagonista, Huntrix, derrota al rey demonio Gwima, el antagonista principal. 
