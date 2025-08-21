Los cancilleres de Corea y China debaten sobre el futuro de los lazos bilaterales

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, mantuvo el martes 7 una comunicación telefónica con su homólogo chino, Wang Yi.En la conversación, de unos cuarenta minutos, los cancilleres se comprometieron a hacer esfuerzos conjuntos para profundizar las relaciones bilaterales, especialmente a partir de la cumbre del APEC programada para finales de mes.El ministro chino aprovechó la ocasión para destacar las acciones que realiza Beijing con la meta de consolidar la paz y la estabilidad regional, mientras que Cho expresó su deseo de reforzar la cooperación entre ambos países de modo que contribuya al proceso de desnuclearización de la península coreana. Aunque no se revelaron más detalles, se estima que pudieron haber dialogado sobre la visita del presidente chino Xi Jinping a Corea del Sur con motivo de la cumbre del APEC y la reunión que mantendrá con el jefe de Estado surcoreano, Lee Jae Myung.