Corea se unirá al Índice Mundial de Bonos Gubernamentales en abril de 2026

Photo : YONHAP News

La firma británica de índices financieros FTSE Russell confirmó el martes 7, hora local, que el proceso de incorporación de Corea del Sur al Índice Mundial de Bonos Gubernamentales, WGBI, comenzará en abril de 2026 y se completará en noviembre del mismo año.FTSE Russell había programado inicialmente la incorporación de Corea para noviembre de 2025, pero en marzo pasado la postergó hasta abril de 2026, fecha que ha sido oficialmente ratificada esta vez.La compañía indicó que continuará colaborando estrechamente con inversores, proveedores de infraestructura y autoridades financieras surcoreanas para garantizar una transición sin contratiempos, y que seguirá recibiendo comentarios del mercado sobre los avances en la preparación.El WGBI es uno de los tres principales índices de bonos soberanos del mundo y sirve de referencia para grandes fondos institucionales. Se espera que la inclusión de Corea impulse la entrada de capital extranjero y reduzca los costes de financiamiento del Gobierno. Según estimaciones oficiales, el ingreso al índice podría atraer al menos 56.000 millones de dólares (unos 75 billones de wones) al mercado nacional de deuda pública.