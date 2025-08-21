Nicaragua envía una delegación de alto nivel a Corea del Norte

Photo : KBS News

Nicaragua ha enviado una delegación gubernamental de alto nivel a Corea del Norte para participar en los actos conmemorativos del 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, según informó la prensa oficial nicaragüense el martes 7, hora local.La delegación está encabezada por Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), quien viajó a Pyongyang acompañada de Darling Hernández Castro, ministra de la Juventud, y Lucien Guevara Agüero, ministra de la Mujer, entre otras personalidades.Es la primera vez que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo envía a altos funcionarios a un evento vinculado con el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte.Nicaragua estableció relaciones diplomáticas con Corea del Norte en agosto de 1979 y abrió su embajada en Pyongyang en 1985, tras la llegada al poder del presidente Daniel Ortega. Sin embargo, con el cambio de gobierno en 1990, la sede diplomática fue cerrada al año siguiente, lo que supuso una ruptura de facto en las relaciones bilaterales. En 2023, Ortega acordó reabrir las embajadas en ambos países y, en abril del año pasado, cerró la embajada nicaragüense en Corea del Sur.