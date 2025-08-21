La UE endurece el límite de importación de acero libres de aranceles

Photo : YONHAP News

La Comisión Europea presentó el martes 7, hora local, una propuesta de reglamento que fija un tope máximo anual de 18,3 millones de toneladas para las cuotas de importación sin aranceles de acero procedente de países terceros. Las importaciones que superen esa cantidad estarán sujetas a un arancel del 50%.El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, explicó en rueda de prensa que las cuotas podrán variar por país de origen y que su distribución dependerá de los resultados de las negociaciones con los países afectados.La fecha de entrada en vigor aún no está definida, ya que la medida deberá pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que representa a los 27 Estados miembros.Dado que la UE es uno de los principales mercados de exportación para el acero surcoreano, se prevé que la decisión tenga un impacto directo sobre las exportaciones de Corea si la nueva normativa entra en vigor.