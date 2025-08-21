Corea prevé un fuerte impacto en sus exportaciones de acero por las nuevas medidas de la UE

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Industria, Comercio y Energía advirtió el miércoles 8 que la reciente decisión de la Unión Europea de introducir un nuevo sistema de cuotas arancelarias reducidas (TRQ) podría tener un impacto considerable en las exportaciones surcoreanas.Aunque Bruselas aún no ha detallado las cuotas por país, el Gobierno surcoreano señaló que la propuesta reduce en un 47% el volumen total de las cuotas, lo que podría afectar de forma significativa a los envíos de acero coreano al bloque.Según la Asociación Coreana de Comercio Internacional (KITA), las exportaciones de acero a la UE alcanzaron en 2024 un valor de 4.480 millones de dólares, lo que convierte al bloque europeo en el segundo mercado más importante para el sector, junto con Estados Unidos.El Gobierno anunció que planteará oficialmente sus preocupaciones a la UE antes de la implementación de la medida y que apoyará al sector acerero mediante consultas con la industria y la elaboración de un plan de respuesta integral, incluido un encuentro con el comisario europeo Maros Sefcovic y una reunión conjunta público-privada prevista para el 10 de octubre.