Washington espera de Seúl un papel más activo en la seguridad regional y en la contención de China

Photo : YONHAP News

La Administración de Donald Trump está definiendo con mayor claridad el papel que espera de sus aliados en el Indo-Pacífico, incluida Corea del Sur, dentro de su estrategia global para contener la creciente influencia de China.En las respuestas escritas presentadas al Comité de Servicios Armados del Senado, John Noh, actual subsecretario adjunto de Defensa para Asia del Este y nominado para subsecretario de Defensa para Asuntos del Indo-Pacífico, señaló que Corea del Sur debe concentrarse principalmente en la disuasión convencional frente a Corea del Norte, aunque gran parte de sus capacidades también puede contribuir a la contención de China.Noh destacó que las capacidades surcoreanas en artillería de largo alcance, defensa aérea y antimisiles integrada, guerra espacial y guerra electrónica pueden desempeñar un papel clave en el fortalecimiento de la disuasión regional ante las amenazas tanto de China como de Corea del Norte.Durante su comparecencia ante el Senado el martes 7, reafirmó que la expansión china constituye la principal amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y que la estrategia de Washington busca que sus aliados asuman mayor responsabilidad en su propia defensa, aumenten el gasto militar y contribuyan más activamente a la seguridad colectiva del Indo-Pacífico.También respaldó la propuesta del presidente Trump de que Taiwán eleve su gasto en defensa hasta el 10% del PIB, y subrayó la necesidad de cooperar con aliados como Japón, Australia y Corea del Sur para fortalecer sus capacidades militares, así como la necesidad de exigir un aumento en sus inversiones militares y una mayor responsabilidad en la seguridad regional.En relación con la península coreana, Noh advirtió que las actividades de China en el mar Amarillo parecen tener como objetivo presionar a Corea del Sur, y aseguró que, si se confirma su nombramiento, trabajará junto a las autoridades de ambos países para evaluar esas acciones y proponer medidas adecuadas.