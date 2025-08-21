Pyongyang conmemorará el 80º aniversario del partido con presencia de China y Rusia

Photo : YONHAP News

Corea del Norte celebrará un gran desfile militar en Pyongyang con motivo del 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, que se conmemora el 10 de octubre. Será el primer desfile de este tipo en más de dos años, desde el acto por el 75º aniversario de la fundación del país en 2023.Debido a la previsión de lluvia en la capital el día 10, se especula que el evento pueda adelantarse al jueves 9, con la presencia de altos representantes de China, Rusia y otros países aliados. Por parte de China asistirá Li Qiang, primer ministro y número dos en la jerarquía del Partido Comunista, mientras que Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y líder del partido Rusia Unida, representará al Kremlin.Según algunos expertos, la participación de figuras de tan alto nivel demuestra la intención de China y Rusia de reforzar su alianza con Pyongyang, un gesto que Corea del Norte espera aprovechar para reafirmar su estatus como potencia nuclear y obtener el respaldo de sus aliados antes de un posible diálogo con Estados Unidos.A Pyongyang también han llegado delegaciones de otros países, entre ellos el presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, quien mantuvo una cumbre con Kim Jong Un tras su llegada, así como representantes de Nicaragua, Brasil, Guinea Ecuatorial y Vietnam.La atención se centra en si Kim Jong Un enviará un mensaje a Washington durante el desfile, así como en la posible exhibición de nuevos sistemas de armamento y en la presencia de su hija, Kim Ju Ae, quien suele acompañarlo en eventos de gran relevancia.