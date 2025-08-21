Los precios de los alimentos crecen más del 20% en cinco años

Photo : YONHAP News

El índice de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas en Corea aumentó un 22,9% en septiembre respecto al mismo mes de 2020, según datos publicados el miércoles 8 por la Agencia de Datos Nacionales.Los precios de frutas, leche, queso y huevos se dispararon más de un 30% en los últimos cinco años, mientras que los de pan y cereales subieron un 28%, y los de carne, pescado y mariscos aumentaron algo más del 20%.En el apartado de bebidas no alcohólicas, los precios de café, té y cacao se incrementaron un 38,2%, mientras que los de agua embotellada, refrescos y jugos de frutas y verduras subieron un 22,7%.Entre los bienes y servicios más ligados a la vida cotidiana, el grupo de "alimentos y alojamiento" registró la mayor subida, con un 24,8%, impulsado sobre todo por el alza del servicio de comidas fuera del hogar, que creció un 25,1%.En contraste, los precios de vivienda, agua, electricidad y combustibles aumentaron un 16,7%, y los de ropa y calzado, un 16,2%.El sector del transporte subió un 15,9%, mientras que los de ocio y cultura aumentaron un 9,5%, los de educación un 8,8% y los de salud un 6,2%, registrando incrementos más moderados.Por el contrario, los costes de comunicación fueron los únicos que mostraron una ligera caída del 0,2% durante el mismo periodo.