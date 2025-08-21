Corea cae al décimo puesto entre los principales proveedores de Estados Unidos

Photo : YONHAP News

La posición de Corea del Sur en el mercado de importaciones de Estados Unidos se ha debilitado frente a sus principales competidores, afectada por la política arancelaria de la Administración de Donald Trump.Según un informe publicado el miércoles 8 por la Asociación Coreana de Comercio Internacional (KITA), Corea ocupó el décimo lugar entre los principales países exportadores al mercado estadounidense entre enero y julio de este año.En ese periodo, Estados Unidos importó 75.600 millones de dólares en productos surcoreanos, equivalentes al 3,7% del total de sus importaciones.Por delante se situaron México con un 15%, Canadá con un 11,2%, China con un 9,4%, Vietnam con un 5,2%, Taiwán con un 4,9%, Irlanda con un 4,6%, Alemania con un 4,5%, Japón con un 4,2% y Suiza con un 4,2%.Corea, que el año pasado ocupaba el séptimo puesto con una cuota del 4%, ha retrocedido al décimo lugar, su nivel más bajo desde que se comenzaron a recopilar datos semejantes en 1988.El descenso refleja el impacto negativo que las medidas arancelarias y el proteccionismo comercial impulsados por la Administración Trump han tenido sobre las exportaciones surcoreanas, en comparación con sus principales competidores.