Corea recupera una cuarta parte de los sistemas dañados por el incendio en NIRS

Write: 2025-10-08 14:50:19Update: 2025-10-08 14:55:57

Photo : YONHAP News

El Gobierno continúa restaurando los sistemas informáticos dañados tras el incendio ocurrido en la sede del Servicio Nacional de Recursos de Información (NIRS), en la ciudad de Daejeon. 

Según informó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública el miércoles 8, hasta las seis de la mañana se habían restablecido 164 sistemas, lo que equivale al 25,3% de los 647 sistemas gubernamentales afectados.

Entre los servicios recuperados se encuentran el portal interno del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo (Naru), el sistema G4B del Ministerio de Pymes y Startups, el servicio interno de correo electrónico de la Comisión de Radiodifusión y Comunicaciones, y la red de internet de uso administrativo del propio Ministerio del Interior. 
