Corea se esfuerza para liberar a ciudadana en barco interceptado por Israel

Photo : KBS News

El presidente Lee Jae Myung ha ordenado movilizar todos los recursos posibles para liberar cuanto antes a la activista surcoreana, quien iba a bordo de uno de los barcos de una nueva flotilla que se dirigía a Gaza, interceptados por el Ejército israelí.La portavoz de la Oficina Presidencial, Kang Yu Jung, dio a conocer el jueves 9 que el jefe de Estado fue informado de los hechos la noche anterior, y que las autoridades diplomáticas iniciaron de inmediato los esfuerzos para garantizar la seguridad de la ciudadana detenida y lograr su regreso a casa.Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que seguirá con diligencia los trámites necesarios para su pronta liberación mediante la Embajada de Israel en Seúl, al tiempo de solicitar a Jerusalén su apoyo a las medidas consulares requeridas a tal fin.Según diversas organizaciones civiles, Israel interceptó el miércoles 8 alrededor de las 11:40 de la mañana (hora de Corea) una flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y detuvo a las personas que iban a bordo, entre ellas una surcoreana. El abordaje de los barcos tuvo lugar en aguas internacionales, donde rige el derecho a la libre navegación.