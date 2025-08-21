Gobierno surcoreano activa alerta especial de viaje para zonas al interior de Ecuador

Photo : Ministry of Foreign Affairs

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur activó el miércoles 8 una alerta especial de viaje respecto a zonas del interior de Ecuador, al aumentar la inseguridad en el país sudamericano por las protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel. El martes 7, incluso hubo un ataque contra la caravana presidencial de Daniel Noboa en Cañar, al sur de Quito, la capital.Esta medida se suma al aumento previo de la alerta de viaje a Ecuador, que el Gobierno surcoreano había establecido. Actualmente, la alerta está en Nivel 2 para las Islas Galápagos, recomendando no visitar el archipiélago, y en Nivel 3 para las provincias de Guayas, Azuay, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Manabí y Esmeraldas, donde se aconseja evacuar.Dados los últimos acontecimientos, las autoridades surcoreanas desaconsejan visitar Ecuador, en especial las zonas donde son más intensas las manifestaciones y, a quienes ya se encuentran allí, se les recomienda extremar las precauciones para garantizar su seguridad.