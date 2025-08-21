Número de empresas sin beneficios aumenta por un margen récord

Photo : YONHAP News

De las empresas que presentaron sus declaraciones de renta, más de 470.000 registraron cero ganancias mientras que el número de sociedades con beneficios netos superiores a 10.000 millones de wones disminuyó.Según las estadísticas tributarias correspondientes a 2024, las compañías sin beneficios netos o negativos totalizan las 471.163, 45.933 más que el año anterior. Este incremento es el más pronunciado desde que se empezó a realizar análisis relacionados en 2012, incluso supera el aumento que hubo en plena pandemia de COVID-19 -entre 2020 y 2021- de 44.394.El dato refleja una baja general en la rentabilidad empresarial, que también se nota entre las grandes empresas con ganancias netas sobre los 10.000 millones de wones, cuyo número mermó en 2024 por primera vez en la historia. Por esto, el año pasado el déficit fiscal del Gobierno alcanzó los 30,8 billones de wones y se prevé que la diferencia negativa persistirá en 2025, al recaudarse unos 12,5 billones de wones menos en impuestos que lo estimado en el momento de trazar los presupuestos del Estado.