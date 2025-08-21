Photo : YONHAP News

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores informaron el jueves 9 que el Gobierno israelí prometió compartir con Corea del Sur la información relacionada con los barcos interceptados.Las mismas afirmaron que Seúl se mantienen en contacto con las autoridades de ese país, solicitando su interés y apoyo para garantizar la seguridad de la activista surcoreana incluida entre las personas detenidas durante el abordaje.Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel publicó en la red social X, que las personas que iban a bordo de los barcos interceptados se encuentran bien y serán pronto expulsadas de su territorio.