Primer ministro destaca valor cultural del coreano y del hangeul

El primer ministro Kim Min Seok ha subrayado el valor de la lengua coreana y del hangeul, el alfabeto coreano, afirmando que son la fuente de toda la riqueza cultural que el país tiene para ofrecer al mundo y que enamora a millones bajo la nueva insignia de "cultura K (K-culture)".Conmemorando los 579 años de la promulgación del hangeul el 9 de octubre, el premier destacó la creación de este revolucionario sistema de escritura a cargo del rey Sejong hace más de medio milenio, que en la actualidad es aprendido no solo dentro de Corea, sino también en muchas otras naciones. Detalló que en este momento hay más de 140.000 extranjeros estudiando coreano en los cursos que imparte el Instituto Sejong en sus centros, dispersos en 87 países.Kim comentó que hoy si las letras de las canciones de K-Pop conectan a personas de distintas culturas y si el cine y los contenidos televisivos de Corea conmueven a los espectadores más allá de las fronteras, es gracias a la sensibilidad y la gran expresividad de la lengua y de la escritura coreanas.Agregó que para que el coreano y el hangeul sean usados correctamente por cada vez más personas, el Gobierno hará los esfuerzos que le corresponden, como ampliar la red de centros de enseñanza del Instituto Sejong, brindar un mayor apoyo a iniciativas de diseño y promoción de productos inspirados en las letras coreanas, y aumentar los recursos lingüísticos digitales basados en el coreano de cara a la era de la inteligencia artificial.