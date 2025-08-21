Estado de Georgia de EEUU valora inversión de empresas surcoreanas

Photo : YONHAP News

Un alto cargo de Georgia, el estado de la costa este estadounidense donde ocurrió un arresto masivo de trabajadores surcoreanos por la autoridad de inmigración local, ha agradecido la inversión de las empresas surcoreanas presentes en su jurisdicción.Estas palabras las pronunció Par Wilson, comisionado del Departamento de Desarrollo Económico de Georgia, el miércoles 8 (hora local) durante una ceremonia que el Consulado General de Corea del Sur en Atlanta organizó para conmemorar el Día de la Fundación de Corea (3 de octubre). Aunque no mencionó directamente el incidente del mes pasado, reconoció que las empresas surcoreanas invierten más que compañías de cualquier otro país en Georgia y contribuyen a la creación de empleo, de ahí que es importante su presencia dentro de la economía local. Además, valoró la capacidad de los integrantes de la comunidad de residentes coreanos en Estados Unidos, sobre todo por su ética profesional y espíritu emprendedor.Wilson anticipó que planea viajar dentro de poco a Corea del Sur, junto con el gobernador de Georgia, Brian Kemp, para robustecer la asociación y los lazos de cooperación entre su estado y las empresas surcoreanas.