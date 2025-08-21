Menú principal Ver contenido

Viernes nublado con lluvias

Write: 2025-10-09 14:30:17Update: 2025-10-09 15:42:20

Photo : KBS News

El viernes 10 se espera un día nublado con lluvias desde la mañana en Incheon, al norte de Gyeonggi y al centro-norte de Gangwon, y desde la tarde en Seúl. Sin embargo, las precipitaciones no superarán los 60 milímetros. 

La temperatura marcará mínimas de 12ºC a 20ºC por la mañana y máximas de 17ºC y 27ºC por la tarde, descendiendo en hasta unas cuatro unidades respecto al jueves. 

En las zonas costeras, se pronostica un aumento del oleaje, sobre todo en el mar del Este donde se prevén olas de entre dos y cuatro metros de altura. En este tenor, se recomienda a la población de esas áreas extremar las precauciones a fin de evitar posibles pérdidas.
