Siguen en aumento matriculaciones de vehículos eléctricos

Las matriculaciones de vehículos eléctricos siguen en aumento en Corea del Sur. A finales de agosto totalizaron las 822.200, un 30% más que hace un año, tras superar las 100.000 en marzo de 2020 y las 500.000 en septiembre de 2023. De mantenerse este ritmo, se estima que en 2026 superarán un millón de unidades.De igual manera, se incrementaron casi un 30% a nivel interanual las matriculaciones de modelos híbridos, hasta llegar a aproximadamente 2.375.000 coches.De los cerca de 26.430.000 automóviles matriculados en el país, los eléctricos e híbridos representan actualmente el 12%.