Kim Nam Gil dona material didáctico a centro de enseñanza del coreano en México

Photo : YONHAP News

El actor Kim Nam Gil donó material didáctico a un centro de enseñanza del coreano en México junto con el activista y profesor universitario Seo Kyoung Duk, catedrático de la Universidad de Mujeres Sungshin, con motivo del Día del Hangeul.La donación consistió en televisores inteligentes, ordenadores portátiles y artículos de papelería, y fue enviada a la Escuela de Coreano de Monterrey, el cuarto centro que recibió esta ayuda como parte de la campaña que despliegan Kim y Seo para lograr una mayor difusión del coreano en el mundo. Los tres destinatarios anteriores fueron centros de enseñanza del coreano ubicados respectivamente en Nueva York (Estados Unidos), Vancouver (Canadá) y Budapest (Hungría).El profesor Seo Kyoung Duk comentó que espera que la donación sirva para enriquecer las experiencias de enseñanza y aprendizaje, en un contexto en el que cada vez más personas residentes en otros países -coreanos o extranjeros- muestran interés en aprender coreano. El actor Kim Nam Gil, por su lado, se comprometió a seguir ayudando a quienes se esfuerzan por difundir la lengua coreana y el hangeul.