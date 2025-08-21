Diplomático israelí en Seúl promete cooperar para liberación de activista surcoreana

Photo : YONHAP News

La viceministra de Relaciones Exteriores, Kim Jin A, se reunió el jueves 9 con el embajador interino de Israel en Corea del Sur, Barak Shine, y pidió su apoyo para la pronta liberación de la activista surcoreana detenida al interceptar el Ejército israelí unos barcos que iban rumbo a Gaza con ayuda humanitaria.A esta solicitud, el diplomático respondió afirmativamente, al expresar también que hará todo el esfuerzo posible de su parte para garantizar la seguridad de la ciudadana surcoreana.En este momentos continúan los esfuerzos de las autoridades diplomáticas surcoreanas por la liberación y regreso al país de la activista en cuestión, y a tal fin contactaron también con el embajador israelí Rafael Harpaz, que actualmente se encuentra fuera de Corea.