Photo : YONHAP News

El primer ministro del Consejo de Estado de China, Li Chang, llegó el jueves 9 a Pyongyang para asistir a la ceremonia del aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, prevista para el viernes 10.Previamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino había anunciado el viaje detallando que la visita del premier se extendería del 9 al 11 de octubre. Li Chang es considerado el número dos en jerarquía en China, después del presidente Xi Jinping, y la última visita de un funcionario de este rango de Beijing a Corea del Norte se organizó hace dieciséis años, cuando el entonces primer ministro Wen Jiabao estuvo en Pyongyang en octubre de 2009.La llegada de Li a la capital norcoreana fue cubierta por la agencia china Xinhua, que informó que fue recibido en el aeropuerto por el primer ministro de gabinete, Pak Tae Song, acompañado de otros altos cargos del régimen.Además del primer ministro chino, estarán presentes en el acto del aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia y Tô Lâm, secretario general del Partido Comunista de Vietnam.