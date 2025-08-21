Vicecancilleres de Corea del Sur y EEUU se reúnen en Seúl

Photo : YONHAP News

Los viceministros de Asuntos Exteriores de Corea del Sur y Estados Unidos se reunirán en Seúl el viernes 10 para tratar temas relacionados con la alianza bilateral y la situación en la península de Corea.El Ministerio de Asuntos Exteriores dio a conocer que el primer viceministro de Asuntos Exteriores, Park Yoon Joo, y la subsecretaria de Estado estadounidense para Asuntos Políticos, Allison Hooker, de visita en Seúl, asistirán al X Diálogo Estratégico de Viceministros de Asuntos Exteriores de Corea del Sur y Estados Unidos.Este será el primer Diálogo Estratégico a nivel de vicecancilleres de Corea del Sur y Estados Unidos en cuatro años y tres meses, tras la anterior reunión celebrada en julio de 2021.Se espera que ambas partes coordinen la modernización de la alianza y las medidas de cooperación en asuntos relacionados con Corea del Norte, en el marco de la cumbre entre Corea del Sur y Estados Unidos que se celebrará durante la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju a finales de octubre.