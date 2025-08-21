Corea da la bienvenida al alto al fuego entre Israel y Hamás

Photo : AFP / Yonhap News

El Gobierno expresó su bienvenida al acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás como parte de la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.En un comunicado publicado el jueves 9, el Ministerio de Exteriores destacó la importancia de la mediación internacional, valorando los esfuerzos de países como Catar, Egipto y Turquía, junto con el liderazgo de Estados Unidos.Asimismo, manifestó su esperanza de que el cumplimiento pleno del acuerdo permita la pronta liberación de todos los rehenes y mejore la situación humanitaria en la Franja de Gaza, y confió en que este avance marque un punto de inflexión hacia la paz y la estabilidad en Oriente Medio.Por último, reafirmó su compromiso de seguir participando activamente en los esfuerzos internacionales para promover la paz en la región, respaldando la solución de los dos Estados.