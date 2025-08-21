Reservas de divisas aumentan en más de 5.700 millones de dólares

Photo : YONHAP News

Las reservas de divisas de Corea crecieron en septiembre gracias, entre otros factores, al aumento de los depósitos en instituciones financieras.El Banco de Corea informó el viernes 10 que, al cierre de septiembre, las reservas internacionales del país alcanzaron 422.020 millones de dólares, lo que supone un incremento de 5.730 millones de dólares respecto a agosto.Por tipo de activo, los valores como bonos del Estado y bonos corporativos sumaron 378.420 millones de dólares, es decir, 12.250 millones más que en agosto.En cambio, los derechos especiales de giro (SDR) del Fondo Monetario Internacional se mantuvieron sin cambios en 15.780 millones de dólares, y las reservas de oro continuaron en 4.790 millones, ya que se contabilizan al precio de compra original, sin ajustes por las variaciones del mercado. Con esta cifra, Corea se mantiene como el décimo país del mundo con mayores reservas de divisas.