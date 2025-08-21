Kim Jong Un asiste a espectáculo ruso por 80º aniversario del Partido de los Trabajadores

Photo : YONHAP News

El líder norcoreano, Kim Jong Un, asistió a una presentación ofrecida por un grupo artístico ruso en Pyongyang con motivo del 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores.Según informó el viernes 10 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), el dirigente presenció la actuación acompañado por la ministra de Asuntos Exteriores, Choe Son Hui, y su hermana y subdirectora del partido, Kim Yo Jong.Durante el evento, Kim subrayó que el espectáculo constituye una contribución especial para fortalecer la amistad y los lazos fraternos entre Corea del Norte y Rusia, y al término de la función, subió al escenario para agradecer personalmente al grupo artístico ruso por su participación en las celebraciones.