Presidente surcoreano aprovecha largo feriado para definir estrategia política

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha pasado el feriado más largo desde su toma de posesión sin actividades públicas, centrado en reflexionar sobre los principales desafíos nacionales e internacionales.A excepción de un encuentro con familias separadas por la Guerra de Corea el 3 de octubre, Lee permaneció sin agenda oficial hasta el día 9 y se tomará también el viernes 10 como descanso, completando un período de diez días. Aún así, ha estado recibiendo informes sobre temas clave como las negociaciones arancelarias con Estados Unidos y la restauración de los sistemas informáticos del Servicio Nacional de Recursos de Información (NIRS).Según fuentes políticas, el mandatario planea retomar su agenda con más impulso la próxima semana, con el objetivo de preparar sin contratiempos la Cumbre de APEC, prevista dentro de tres semanas, y cerrar las negociaciones arancelarias con Washington. En el ámbito interno, busca mantener la coordinación entre Gobierno y partidos y avanzar en las reformas pendientes.