Banco de Corea advierte leve aumento de riesgo financiero global

Photo : YONHAP News

El Banco de Corea señaló que los riesgos en los mercados financieros mundiales aumentaron ligeramente durante el feriado de Chuseok, debido a la paralización temporal del Gobierno de Estados Unidos y la inestabilidad fiscal de varios países.En una reunión celebrada el día 10, el vicegobernador Yu Sang Dae explicó que, aunque los mercados se mantuvieron estables en general, persisten incertidumbres relacionadas con la política arancelaria estadounidense, los futuros recortes de tasas de la Reserva Federal y la situación fiscal de las principales economías.Durante el feriado, los mercados globales se vieron afectados por el cierre del Gobierno estadounidense, la elección del nuevo líder del partido gobernante en Japón, la crisis política en Francia y las expectativas sobre los resultados de las grandes tecnológicas.En ese contexto, los bonos del Tesoro estadounidense a dos y diez años subieron 6 puntos básicos, mientras el dólar se fortaleció un 1,6% frente al euro y al yen. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos también avanzaron, con el S&P 500 subiendo un 0,3% y el Nasdaq un 0,8%. En cuanto al won, la moneda surcoreana se depreció un 1,6% frente al dólar.